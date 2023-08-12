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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Челябинск - Авангард
Челябинск - Авангард: обзор матча 12 августа 2023
Челябинск
12.08.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
3 : 2
Завершен
Авангард
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Статистика матча Челябинск - Авангард
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0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
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