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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Америка - Нэшвилл
Америка - Нэшвилл: обзор матча 09 августа 2023
Америка
09.08.2023, среда, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Нэшвилл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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