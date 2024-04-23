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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Донкастер Роверс
Колчестер Юнайтед - Донкастер Роверс: обзор матча 23 апреля 2024
Колчестер Юнайтед
23.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
1 : 4
Завершен
Донкастер Роверс
9'
Д. Феврье
14'
L. Molyneux
22'
H. Biggins
76'
Т. Андерсон
85'
Д. Айронсайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Донкастер Роверс
90'
Замена
B. Waters
️️️️
Д. Айронсайд
Замена
F. Kelleher
️️️️
Д. Феврье
87'
85'
ГОЛ! 1:4!
Д. Айронсайд
85'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
77'
Замена
T. Rowe
️️️️
М. Крейг
76'
ГОЛ! 1:3!
Т. Андерсон
Пас отдал
Х. Аделакун
Желтая карточка
R. Harbottle
75'
73'
Желтая карточка
H. Biggins
45'
+3
Желтая карточка
Д. Айронсайд
22'
ГОЛ! 1:2!
H. Biggins
Пас отдал
L. Molyneux
17'
Желтая карточка
J. Sterry
14'
ГОЛ! 1:1!
L. Molyneux
Пас отдал
J. Sterry
Желтая карточка
Э. Яндоло
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Феврье
Пас отдал
Т. Хоппер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
2-3-1-5
3
Яндоло
26
4
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
5
14
Хоппер
14
14
12
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
6
Вуд
26
Андерсон
2
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
43
10
9
Айронсайд
11
Феврье
4
4
11
Феврье
37
Крейг
10
10
37
Крейг
9
Айронсайд
30
30
9
Айронсайд
43
21
21
43
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Донкастер Роверс
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Донкастер Роверс
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
9
Офсайды
3
3
Количество передач
436
362
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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