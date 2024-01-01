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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Милтон Кинс Донс
Донкастер Роверс - Милтон Кинс Донс: обзор матча 01 января 2024
Донкастер Роверс
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
8'
L. Molyneux
14'
Д. Айронсайд
43'
T. Rowe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Милтон Кинс Донс
90'
+5
Желтая карточка
И. Робсон
Замена
J. Goodman
️️️️
Д. Айронсайд
90'
80'
Замена
К. Грант
️️️️
D. Lewington
Замена
T. Nixon
️️️️
L. Molyneux
78'
Замена
K. Hurst
️️️️
T. Rowe
77'
76'
Желтая карточка
D. Lewington
74'
Желтая карточка
М. Дин
Замена
T. Kuleya
️️️️
М. Фаал
67'
64'
Замена
Д. Леко
️️️️
А. Гилби
64'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Эиса
45'
+3
Желтая карточка
М. Эиса
ГОЛ! 3:0!
T. Rowe
Пас отдал
L. Molyneux
43'
Желтая карточка
J. Senior
32'
Желтая карточка
L. Molyneux
22'
ГОЛ! 2:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
H. Biggins
14'
ГОЛ! 1:0!
L. Molyneux
Пас отдал
Д. Айронсайд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
(К)
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
32
Toby King
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-5
2
5
10
33
4
23
10
43
2-1-3-4
1
16
О'Хора
4
22
Норман
8
Гилби
10
7
Робсон
3
27
Эиса
4
21
Дин
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
43
16
16
43
10
21
21
10
9
Фаал
30
30
9
Фаал
3
11
Грант
11
Грант
3
8
Гилби
17
Леко
17
Леко
8
Гилби
27
Эиса
19
19
27
Эиса
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Милтон Кинс Донс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
32
Toby King
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Донкастер Роверс - Милтон Кинс Донс
2
4
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
0
Количество передач
280
676
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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