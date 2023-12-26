Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Колчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс - Колчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2023
Милтон Кинс Донс
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
89'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
E. Harrison
Пас отдал
J. Payne
89'
84'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
C. Cooper
84'
Замена
У. Гринидж
️️️️
C. Hall
Желтая карточка
М. Дин
83'
Замена
E. Harrison
️️️️
К. Норман
78'
69'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Э. Яндоло
69'
Замена
J. Akinde
️️️️
Д. Тэйлор
Замена
М. Эиса
️️️️
Д. Леко
69'
66'
Желтая карточка
А. Рид
Желтая карточка
J. Payne
55'
Желтая карточка
J. Williams
48'
24'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
M. Egbo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
11
Конор Грант
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
2-1-3-4
1
16
О'Хора
4
22
Норман
8
Гилби
10
7
Робсон
17
Леко
4
3
21
Дин
1-4-1-4
1
Гудман
3
Яндоло
16
Рид
8
Макгихан
11
5
11
Феврье
9
Тэйлор
5
18
14
17
Леко
27
Эиса
27
Эиса
17
Леко
22
Норман
19
19
22
Норман
18
6
Даллисон
6
Даллисон
18
3
Яндоло
30
30
3
Яндоло
5
22
Гринидж
22
Гринидж
5
11
14
Хоппер
14
Хоппер
11
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Колчестер Юнайтед
1
Michael Kelly
ВР
11
Конор Грант
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
11
Конор Грант
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Колчестер Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
759
405
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
12
6
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Колчестер Юнайтед
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+