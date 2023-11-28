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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Колчестер Юнайтед
Донкастер Роверс - Колчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2023
Донкастер Роверс
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
33'
T. Smith (АГ)
73'
М. Фаал
87'
Д. Айронсайд (П)
43'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Колчестер Юнайтед
Замена
H. Biggins
️️️️
B. Close
90'
Замена
G. Broadbent
️️️️
Р. Вуд
90'
88'
Замена
M. Jay
️️️️
Т. Даллисон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Айронсайд
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Фаал
Пас отдал
L. Molyneux
73'
Замена
L. Molyneux
️️️️
T. Nixon
70'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
T. Rowe
70'
Желтая карточка
T. Rowe
67'
65'
Замена
У. Гринидж
️️️️
C. Cooper
Желтая карточка
J. Olowu
63'
60'
Желтая карточка
T. Smith
51'
Желтая карточка
К. Макгихан
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
C. Cooper
Замена
J. Olowu
️️️️
J. Senior
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
T. Smith
33'
22'
Желтая карточка
Т. Хоппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
14
Noah Chilvers
(К)
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Harrison Biggins
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Колчестер Юнайтед
44
Ted Collins
ВР
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
3-2-5
6
Вуд
10
3
26
Андерсон
16
4
24
9
Фаал
9
Айронсайд
33
2-4-4
1
4
6
Даллисон
5
16
Рид
11
8
Макгихан
18
14
Хоппер
9
Тэйлор
14
23
5
5
23
33
10
10
33
16
43
43
16
6
Вуд
8
8
6
Вуд
10
24
24
10
11
22
Гринидж
22
Гринидж
11
6
Даллисон
27
27
6
Даллисон
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Колчестер Юнайтед
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
44
Ted Collins
ВР
21
Gene Kennedy
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Остались в запасе
44
Ted Collins
ВР
21
Gene Kennedy
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Донкастер Роверс - Колчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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