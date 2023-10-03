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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Солфорд Сити
Саттон Юнайтед - Солфорд Сити: обзор матча 03 октября 2023
Саттон Юнайтед
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Солфорд Сити
55'
M. Smith
65'
K. N'Mai
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Солфорд Сити
90'
+3
Замена
K. Berkoe
️️️️
K. N'Mai
81'
Замена
R. Watson
️️️️
M. Lund
Замена
Д. Коли
️️️️
C. Eastmond
79'
77'
Желтая карточка
M. Lund
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
К. Клэй
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
K. N'Mai
55'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
Э. Мариаппа
44'
Желтая карточка
L. Bolton
23'
Желтая карточка
M. Smith
Желтая карточка
Д. Киззи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Саттон Юнайтед
7
Джош Коли
ЦП
23
Ryan Jackson
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
2-4-4
1
Бузанис
30
Киззи
5
42
15
7
11
16
Клэй
11
29
5
3-4-4
2
Ингрэм
16
Тилт
5
Мариаппа
14
Маллан
8
10
3
8
4
Уотт
17
21
15
7
Коли
7
Коли
15
16
Клэй
48
О'Брайен
48
О'Брайен
16
Клэй
10
11
11
10
8
44
44
8
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Солфорд Сити
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Саттон Юнайтед - Солфорд Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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1 : 2
20.10.2026
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