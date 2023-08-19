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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс: обзор матча 19 августа 2023
Колчестер Юнайтед
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
10'
Д. Тэйлор
13'
Д. Тэйлор
8'
М. Эиса
88'
А. Гилби
90+10'
М. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
90'
+11
Замена
B. Ilunga
️️️️
М. Эиса
90'
+10
ГОЛ! 2:3!
М. Деннис
Пас отдал
A. Hunter
90'
+6
Желтая карточка
К. Грант
88'
ГОЛ! 2:2!
А. Гилби
Пас отдал
A. Hunter
Замена
D. Thomas
️️️️
Д. Тэйлор
88'
Желтая карточка
M. Egbo
85'
84'
Желтая карточка
А. Гилби
82'
Желтая карточка
Д. Харви
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
81'
77'
Замена
К. Грант
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
N. Chilvers
67'
63'
Замена
М. Деннис
️️️️
Д. Леко
63'
Замена
A. Hunter
️️️️
И. Робсон
Замена
A. Kazeem
️️️️
Т. Даллисон
55'
45'
+5
Желтая карточка
М. Эиса
Желтая карточка
Д. Феврье
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Ж. Тчамадеу
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Д. Феврье
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Эиса
Пас отдал
К. Норман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Nico Lawrence
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доусон Девой
АП
27
Мо Эиса
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
31
Donnell Thomas
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
30
Alex Newby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
11
Конор Грант
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3-1-5
1
Гудман
26
22
Тчамадеу
6
Даллисон
9
18
9
Тэйлор
16
Рид
14
11
Феврье
3-1-1-5
1
16
О'Хора
5
Такер
3
Харви
7
Робсон
10
Девой
27
Эиса
15
Смит
8
Гилби
22
Норман
17
Леко
6
Даллисон
30
30
6
Даллисон
9
Тэйлор
31
31
9
Тэйлор
27
Эиса
31
31
27
Эиса
15
Смит
11
Грант
11
Грант
15
Смит
7
Робсон
45
45
7
Робсон
17
Леко
19
Деннис
19
Деннис
17
Леко
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
30
Alex Newby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
12
Nathan Harness
ВР
37
Натан Холланд
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
30
Alex Newby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
37
Натан Холланд
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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