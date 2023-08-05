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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Ноттс Каунти
Саттон Юнайтед - Ноттс Каунти: обзор матча 05 августа 2023
Саттон Юнайтед
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
2'
Д. Киззи
23'
O. Patrick
50'
O. Patrick
63'
H. Beautyman
78'
Г. Смит
69'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Ноттс Каунти
Замена
L. Angol
️️️️
Г. Смит
82'
Замена
L. John
️️️️
B. Goodliffe
81'
ГОЛ! 5:1!
Г. Смит
Пас отдал
Д. Киззи
78'
74'
Желтая карточка
A. Baldwin
73'
Замена
Д. Кроули
️️️️
Д. Джонс
73'
Замена
C. Scott
️️️️
M. Langstaff
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
M. Langstaff
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
O. Patrick
68'
ГОЛ! 4:0!
H. Beautyman
63'
61'
Замена
A. Chicksen
️️️️
A. Nemane
61'
Замена
A. Baldwin
️️️️
C. Rawlinson
Замена
К. Клэй
️️️️
Д. Коли
58'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
С. Кашкет
58'
ГОЛ! 3:0!
O. Patrick
Пас отдал
Д. Коли
50'
Желтая карточка
B. Goodliffe
45'
+3
37'
Желтая карточка
Д. Босток
ГОЛ! 2:0!
O. Patrick
Пас отдал
Д. Коли
23'
18'
Замена
S. Slocombe
️️️️
J. O'Brien
15'
Красная карточка
A. Stone
Желтая карточка
R. Milsom
6'
Желтая карточка
C. Eastmond
5'
5'
Желтая карточка
M. Langstaff
ГОЛ! 1:0!
Д. Киззи
Пас отдал
R. Milsom
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
10
Гарри Смит
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Ноттс Каунти
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
3-3-1-4
30
Киззи
5
24
7
Коли
7
15
20
Кашкет
10
Смит
11
5
1
2-3-1-4
5
2
15
Босток
18
23
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
26
6
5
6
6
5
20
Кашкет
48
О'Брайен
48
О'Брайен
20
Кашкет
7
Коли
16
Клэй
16
Клэй
7
Коли
10
Смит
9
9
10
Смит
11
19
19
11
6
21
21
6
5
15
15
5
23
15
15
23
10
Джонс
7
Кроули
7
Кроули
10
Джонс
9
20
20
9
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Ноттс Каунти
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Остались в запасе
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Саттон Юнайтед - Ноттс Каунти
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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2017.02.21 20:01
10
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
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2018.01.27 19:52
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