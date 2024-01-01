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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Бристоль Роверс
Уиком Уондерерс - Бристоль Роверс: обзор матча 01 января 2024
Уиком Уондерерс
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Роверс
29'
Р. Тафазолли
78'
С. Воукс
80'
Л. Лихи
90+1'
К. Мартин
90+8'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Бристоль Роверс
Желтая карточка
Д. Гриммер
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Д. Маркиз
90'
+8
ГОЛ! 3:2!
К. Мартин
Пас отдал
Х. Вейл
90'
+2
Замена
Д. Маркиз
️️️️
С. Финли
Замена
Р. Кио
️️️️
Ф. Поттс
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
М. Стриек
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
К. Мартин
Пас отдал
Х. Вейл
Желтая карточка
Р. Тафазолли
90'
Желтая карточка
Д. Уилер
88'
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Воукс
84'
ГОЛ! 3:0!
Л. Лихи
80'
ГОЛ! 2:0!
С. Воукс
Пас отдал
Р. Тафазолли
78'
76'
Замена
L. Hoole
️️️️
J. Grant
Замена
К. Винсент-Янг
️️️️
Д. Тейлор
72'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
72'
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
K. Sadlier
72'
Красная карточка
Д. Сковен
62'
55'
Замена
G. Ward
️️️️
Р. Вудс
55'
Замена
J. Brown
️️️️
А. Коллинз
Желтая карточка
С. Воукс
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тафазолли
Пас отдал
Л. Лихи
29'
Желтая карточка
Д. Лоу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
35
Christie Ward
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
3-1-2-4
1
Стриек
10
Лихи
17
Тафазолли
5
Лоу
8
Поттс
4
Сковен
2
Гриммер
18
Тейлор
19
Воукс
23
12
МакКлири
2-3-1-4
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
14
Эванс
18
Вудс
8
Финли
20
Вейл
4
16
Томас
18
Мартин
10
Коллинз
8
Поттс
36
Кио
36
Кио
8
Поттс
23
3
3
23
18
Тейлор
30
Винсент-Янг
30
Винсент-Янг
18
Тейлор
19
Воукс
88
Филлипс
88
Филлипс
19
Воукс
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
4
2
2
4
10
Коллинз
20
20
10
Коллинз
18
Вудс
28
28
18
Вудс
8
Финли
27
Маркиз
27
Маркиз
8
Финли
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бристоль Роверс
21
Франко Равиццоли
ВР
35
Christie Ward
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
35
Christie Ward
ЦП
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бристоль Роверс
6
1
2
Всего ударов по воротам
24
19
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
5
Офсайды
0
1
Количество передач
276
557
Сейвы
5
5
Точность передач %
63
78
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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