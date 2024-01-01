Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Бертон Альбион
Болтон - Бертон Альбион: обзор матча 01 января 2024
Болтон
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Бертон Альбион
51'
Я. Мун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Бертон Альбион
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
90'
+3
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Томасон
88'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
87'
Желтая карточка
А. Морли
86'
82'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Б. Лубала
77'
Замена
К. Стоктон
️️️️
К. Баа
77'
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Гиллиган
Замена
К. Демпси
️️️️
В. Адебойежо
76'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
П. Магома
76'
65'
Желтая карточка
К. Гиллиган
57'
Желтая карточка
К. Баа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Мун
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
5
Аарон Морли
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
4-3-3
1
Бакстер
18
Тоал
6
Форрестер
4
Сантуш
2
Когли
5
Морли
25
Магома
14
Томасон
20
Адебойежо
19
Чарльз
14
3-2-3-1-1
15
Крокомб
5
4
Мун
2
20
Кэпрайс
3
Седдон
23
Ошиладжа
25
Гиллиган
15
Лубала
6
Пауэлл
10
Камва
14
3
3
14
20
Адебойежо
10
Демпси
10
Демпси
20
Адебойежо
14
Томасон
8
Шихан
8
Шихан
14
Томасон
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
25
Магома
10
Бедварссон
10
Бедварссон
25
Магома
14
Баа
14
Баа
25
Гиллиган
10
Беннетт
10
Беннетт
25
Гиллиган
Баа
13
Стоктон
13
Стоктон
Баа
15
Лубала
11
Уокер
11
Уокер
15
Лубала
Остались в запасе
Болтон
Бертон Альбион
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Болтон - Бертон Альбион
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
13
Офсайды
4
2
Количество передач
538
290
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Новости команд
Все
Болтон
Бертон Альбион
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+