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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Бертон Альбион
Чарльтон - Бертон Альбион: обзор матча 23 декабря 2023
Чарльтон
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
19'
L. Jones
90+1'
Р. Суини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Бертон Альбион
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Суини
Пас отдал
С. Седдон
87'
Желтая карточка
Б. Камва
Замена
С. Тедич
️️️️
D. Kanu
85'
85'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Б. Лубала
Желтая карточка
L. Jones
78'
Замена
T. Campbell
️️️️
С. Фрейзер
74'
71'
Замена
К. Баа
️️️️
М. Беннетт
71'
Замена
Б. Камва
️️️️
М. Карайол
67'
Желтая карточка
М. Карайол
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Ч. Кэмпбелл
66'
Желтая карточка
G. Dobson
63'
ГОЛ! 1:0!
L. Jones
Пас отдал
М. Гектор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
4-1-3-2
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
14
Эдун
27
Уотсон
15
26
Фрейзер
20
Кэмпбелл
33
Блэкетт-Тэйлор
9
10
Мэй
3-2-2-2-1
15
Крокомб
5
5
Суини
2
20
Кэпрайс
3
Седдон
23
Ошиладжа
15
Лубала
6
Пауэлл
29
Карайол
10
Беннетт
26
Фрейзер
7
7
26
Фрейзер
20
Кэмпбелл
8
Уотсон
8
Уотсон
20
Кэмпбелл
9
9
Тедич
9
Тедич
9
10
Беннетт
14
Баа
14
Баа
10
Беннетт
15
Лубала
11
Уокер
11
Уокер
15
Лубала
29
Карайол
10
Камва
10
Камва
29
Карайол
Остались в запасе
Чарльтон
Бертон Альбион
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Чарльтон - Бертон Альбион
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
15
Офсайды
3
0
Количество передач
502
401
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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