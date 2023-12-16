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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Уиган Атлетик
Порт Вейл - Уиган Атлетик: обзор матча 16 декабря 2023
Порт Вейл
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
21'
И. Числетт
43'
И. Числетт
83'
И. Числетт
63'
C. Sze
77'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Уиган Атлетик
90'
Желтая карточка
С. Смит
86'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Б. Адико
Желтая карточка
К. Рипли
85'
85'
Желтая карточка
C. Sze
84'
Желтая карточка
С. Тикл
ГОЛ! 3:2!
И. Числетт
Пас отдал
Г. Мэсси
83'
Замена
А. Яковитти
️️️️
К. Балмер
81'
77'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Уайк
Пас отдал
К. МакМанаман
Замена
Р. Лофт
️️️️
Ф. Ожо
73'
Желтая карточка
Г. Мэсси
68'
Желтая карточка
К. Балмер
67'
67'
Желтая карточка
К. МакМанаман
63'
ГОЛ! 2:1!
C. Sze
Пас отдал
К. Лэнг
Замена
Т. Санг
️️️️
К. Грант
62'
61'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Хамфрис
61'
Замена
C. Sze
️️️️
Ш. Клэр
59'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Э. Девайн
59'
46'
Замена
Л. Моррисон
️️️️
К. Уоттс
46'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Смит
ГОЛ! 2:0!
И. Числетт
Пас отдал
О. Арбластер
43'
ГОЛ! 1:0!
И. Числетт
Пас отдал
Г. Мэсси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
(К)
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
6
Келланд Уоттс
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
18
Джонни Смит
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
38
Рис Уолтерс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Чарли Уайк
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
2-1-5-2
1
Рипли
4
Балмер
15
Дебра
16
Лоу
4
Арбластер
8
Гэррити
7
Девайн
8
Грант
14
Ожо
23
Числетт
19
Мэсси
2-5-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
2
Сессеньон
6
Уоттс
28
Клэр
8
Смит
17
Адико
11
Джонс
10
Лэнг
11
Хамфрис
18
Смит
4
Балмер
4
Яковитти
4
Яковитти
4
Балмер
8
Грант
10
Санг
10
Санг
8
Грант
14
Ожо
21
Лофт
21
Лофт
14
Ожо
6
Уоттс
4
Моррисон
4
Моррисон
6
Уоттс
11
Хамфрис
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Хамфрис
18
Смит
10
Уайк
10
Уайк
18
Смит
17
Адико
9
Магеннис
9
Магеннис
17
Адико
28
Клэр
19
19
28
Клэр
Остались в запасе
Порт Вейл
Уиган Атлетик
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Порт Вейл - Уиган Атлетик
4
5
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
1
2
Количество передач
242
207
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
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