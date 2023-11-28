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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Портсмут
Бертон Альбион - Портсмут: обзор матча 28 ноября 2023
Бертон Альбион
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Портсмут
38'
C. Bishop (П)
63'
А. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Портсмут
Красная карточка
С. Седдон
90'
Замена
Р. Харпер
️️️️
S. Hughes
89'
Замена
М. Карайол
️️️️
М. Хелм
78'
Замена
Б. Лубала
️️️️
М. Беннетт
78'
77'
Замена
Т. Девлин
️️️️
C. Saydee
Желтая карточка
С. Седдон
70'
Замена
Д. Уокер
️️️️
К. Стоктон
70'
67'
Замена
П. Лэйн
️️️️
Д. Мартин
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Робертсон
Пас отдал
Д. Рафферти
46'
Замена
К. Йенги
️️️️
C. Bishop
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Bishop
Желтая карточка
К. Баа
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
(К)
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
4-2-1-3
15
Крокомб
3
Седдон
4
Мун
5
Суини
5
10
Хелм
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
13
Стоктон
10
Беннетт
14
Баа
2-3-5
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
7
Пак
18
Робертсон
6
9
3
38
11
Камара
16
Мартин
5
45
Харпер
45
Харпер
5
10
Беннетт
15
Лубала
15
Лубала
10
Беннетт
10
Хелм
29
Карайол
29
Карайол
10
Хелм
13
Стоктон
11
Уокер
11
Уокер
13
Стоктон
16
Мартин
32
Лэйн
32
Лэйн
16
Мартин
38
24
Девлин
24
Девлин
38
9
9
Йенги
9
Йенги
9
Остались в запасе
Бертон Альбион
Портсмут
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Райан Шофилд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Бертон Альбион - Портсмут
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
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