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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Блэкпул
Портсмут - Блэкпул: обзор матча 25 ноября 2023
Портсмут
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Блэкпул
9'
О. Дейл
56'
Д. Бисли
74'
С. Хэмилтон
87'
А. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Блэкпул
87'
ГОЛ! 0:4!
А. Морган
Пас отдал
С. Хэмилтон
85'
Замена
А. Морган
️️️️
Д. Роудс
Замена
Б. Стивенсон
️️️️
C. Bishop
80'
Замена
М. Пак
️️️️
А. Робертсон
80'
76'
Замена
К. Коннолли
️️️️
К. Дембеле
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Хэмилтон
Пас отдал
К. Дугалл
Замена
К. Йенги
️️️️
П. Лэйн
70'
66'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
Вторая желтая
Д. Моррел
63'
Желтая карточка
C. Saydee
60'
Желтая карточка
Д. Моррел
58'
Желтая карточка
У. Норрис
56'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бисли
Пас отдал
К. Дембеле
Замена
C. Saydee
️️️️
Д. Мартин
56'
55'
Желтая карточка
Д. Гримшоу
52'
Желтая карточка
Д. Роудс
23'
Желтая карточка
К. Дугалл
Желтая карточка
П. Лэйн
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Дейл
Пас отдал
С. Хэмилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
(К)
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
3-3-4
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
18
Робертсон
32
Лэйн
3
9
11
Камара
16
Мартин
3-1-3-3
32
Гримшоу
21
Экпитета
3
Хасбэнд
28
Пеннингтон
16
Дугалл
19
Дейл
14
Кэри
22
Хэмилтон
9
Бисли
29
Роудс
7
Дембеле
18
Робертсон
7
Пак
7
Пак
18
Робертсон
9
7
Стивенсон
7
Стивенсон
9
32
Лэйн
9
Йенги
9
Йенги
32
Лэйн
16
Мартин
38
38
16
Мартин
7
Дембеле
6
Коннолли
6
Коннолли
7
Дембеле
29
Роудс
8
Морган
8
Морган
29
Роудс
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
Остались в запасе
Портсмут
Блэкпул
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Портсмут - Блэкпул
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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