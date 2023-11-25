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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Бертон Альбион
Питерборо Юнайтед - Бертон Альбион: обзор матча 25 ноября 2023
Питерборо Юнайтед
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Бертон Альбион
6'
Д. Рэндалл
44'
Э. Мэйсон-Кларк
61'
К. Стоктон (АГ)
66'
Э. Мэйсон-Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Бертон Альбион
84'
Замена
М. Карайол
️️️️
М. Хелм
Замена
R. De Havilland
️️️️
Э. Киприану
80'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
80'
Замена
J. Wakeling
️️️️
К. Поку
80'
Замена
J. Katongo
️️️️
Р. Эдвардс
71'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
71'
68'
Замена
Д. Гордон
️️️️
К. Стоктон
67'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Р. Харпер
ГОЛ! 4:0!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Х. Берроуз
66'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Стоктон
61'
54'
Желтая карточка
К. Стоктон
Желтая карточка
Р. Джонс
52'
46'
Замена
К. Баа
️️️️
К. Гиллиган
46'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Б. Лубала
ГОЛ! 2:0!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
A. Collins
44'
37'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
9'
Желтая карточка
М. Хелм
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэндалл
Пас отдал
Р. Джонс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
40
Уильям Теймен
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
(К)
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Мустафа Карайол
ЛВ
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
3-1-1-3-2
41
Билокапич
5
Эдвардс
20
Найт
30
Киосо
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
31
Рэндалл
26
Джонс
8
4-5-1
15
Крокомб
20
Кэпрайс
40
Теймен
5
Суини
3
Седдон
15
Лубала
23
Ошиладжа
25
Гиллиган
45
Харпер
10
Хелм
13
Стоктон
5
Эдвардс
2
2
5
Эдвардс
5
Киприану
15
15
5
Киприану
10
Мэйсон-Кларк
44
44
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
24
24
17
Поку
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
10
Хелм
29
Карайол
29
Карайол
10
Хелм
25
Гиллиган
14
Баа
14
Баа
25
Гиллиган
15
Лубала
11
Уокер
11
Уокер
15
Лубала
45
Харпер
10
Беннетт
10
Беннетт
45
Харпер
13
Стоктон
10
Гордон
10
Гордон
13
Стоктон
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Бертон Альбион
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
Главный тренер
Грант Маккэнн
31
Джамал Блэкмэн
ВР
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Бертон Альбион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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