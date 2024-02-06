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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Флитвуд
Бристоль Роверс - Флитвуд: обзор матча 06 февраля 2024
Бристоль Роверс
06.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Флитвуд
20'
R. Coughlan
52'
Д. Стокли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Флитвуд
Вторая желтая
К. Мартин
90'
+3
89'
Замена
H. Holgate
️️️️
Р. Брум
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Х. Вейл
87'
Желтая карточка
К. Мартин
84'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
K. Conteh
74'
70'
Желтая карточка
Р. Брум
68'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
Д. Стокли
Желтая карточка
Б. Агилера
67'
66'
Желтая карточка
Г. Килкенни
Замена
Л. Гордон
️️️️
Г. Воган
62'
Замена
J. Grant
️️️️
Д. Уилсон
62'
Желтая карточка
Д. Маркиз
57'
57'
Желтая карточка
E. Campbell
53'
Замена
R. Graydon
️️️️
P. Omochere
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стокли
Пас отдал
Г. Килкенни
Желтая карточка
Э. Бэггот
27'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Хант
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
R. Coughlan
Пас отдал
Д. Стокли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
14
Энтони Эванс
(К)
ЦП
8
Гарри Воган
АП
20
Харви Вейл
АП
10
Брэндон Агилера
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Флитвуд
44
Ben Heneghan
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
18
Harrison Holgate
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
4-2-3-1
1
12
Бэггот
4
Крама
6
Уилсон
32
Хант
22
14
Эванс
8
Воган
10
Агилера
20
Вейл
18
Мартин
3-4-4
2
Джонстон
20
44
14
Брум
18
Лаваль
18
Килкенни
44
9
9
Стокли
19
1
8
Воган
19
Гордон
19
Гордон
8
Воган
20
Вейл
32
Фрэнд
32
Фрэнд
20
Вейл
32
Хант
16
Томас
16
Томас
32
Хант
22
27
Маркиз
27
Маркиз
22
6
Уилсон
4
4
6
Уилсон
9
19
19
9
9
Стокли
44
Паттерсон
44
Паттерсон
9
Стокли
14
Брум
18
18
14
Брум
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Флитвуд
35
Matthew Hall
ВР
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
18
Жуниор Китирна
АП
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
18
Жуниор Китирна
АП
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Бристоль Роверс - Флитвуд
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
0
Количество передач
512
264
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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