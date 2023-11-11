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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Блэкпул
Болтон - Блэкпул: обзор матча 11 ноября 2023
Болтон
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
74'
Д. Томасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Блэкпул
87'
Замена
К. Куасси
️️️️
А. Морган
Желтая карточка
Р. Сантуш
80'
80'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Томпсон
Желтая карточка
Д. Когли
78'
Желтая карточка
Н. Бакстер
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Томасон
Пас отдал
Й. Бедварссон
74'
74'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Дембеле
Замена
А. Морли
️️️️
П. Магома
73'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
65'
57'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
П. Магома
36'
Желтая карточка
Д. Шихан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
5
Аарон Морли
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Блэкпул
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
2-3-5
1
Бакстер
18
Тоал
2
Когли
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
19
Чарльз
2
Джонс
4
Сантуш
14
20
Адебойежо
4-2-3-1
32
Гримшоу
21
Экпитета
3
Хасбэнд
28
Пеннингтон
2
Томпсон
8
Морган
8
Норберн
14
Кэри
7
Дембеле
22
Хэмилтон
29
Роудс
25
Магома
5
Морли
5
Морли
25
Магома
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
7
Дембеле
19
Дейл
19
Дейл
7
Дембеле
8
Морган
14
Куасси
14
Куасси
8
Морган
2
Томпсон
22
Джозеф
22
Джозеф
2
Томпсон
Остались в запасе
Болтон
Блэкпул
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Остались в запасе
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Болтон - Блэкпул
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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