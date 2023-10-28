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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун
Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун: обзор матча 28 октября 2023
Бристоль Роверс
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Нортгемптон Таун
10'
К. Мартин
30'
Э. Эванс (П)
57'
М. Монте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун
Замена
J. Gibbons
️️️️
J. Brown
90'
+3
86'
Замена
R. Haynes
️️️️
Т. Симпсон
83'
Замена
A. McGowan
️️️️
М. Монте
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фрэнд
76'
69'
Замена
A. Koiki
️️️️
П. Броу
Замена
Л. Богарде
️️️️
С. Финли
60'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
К. Мартин
60'
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Монте
Пас отдал
М. Пайннок
54'
Желтая карточка
М. Пайннок
46'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Willis
Желтая карточка
К. Мартин
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Эванс
30'
Желтая карточка
Э. Эванс
18'
Желтая карточка
J. Grant
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. Коллинз
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
6
Jordan Willis
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
40
Neo Dobson
ЦФ
3-2-1-4
13
Кокс
4
Крама
26
Тэйлор
32
Фрэнд
14
Эванс
8
Финли
20
Вейл
10
Коллинз
4
20
18
Мартин
4-2-4
26
Бердж
26
6
Монте
24
Одимайо
23
Броу
17
49
Леонард
7
Хоскинс
17
Симпсон
11
Пайннок
6
20
2
2
20
32
Фрэнд
16
Томас
16
Томас
32
Фрэнд
8
Финли
26
Богарде
26
Богарде
8
Финли
18
Мартин
27
Маркиз
27
Маркиз
18
Мартин
6
Монте
12
12
6
Монте
6
16
Хондермарк
16
Хондермарк
6
17
Симпсон
3
3
17
Симпсон
23
Броу
14
14
23
Броу
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Нортгемптон Таун
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
40
Neo Dobson
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
40
Neo Dobson
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
Главный судья:
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Бристоль Роверс
Нортгемптон Таун
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
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