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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Питерборо Юнайтед
Блэкпул - Питерборо Юнайтед: обзор матча 28 октября 2023
Блэкпул
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 4
Завершен
Питерборо Юнайтед
60'
К. Дугалл
64'
С. Кэри
16'
К. Поку
47'
Х. Берроуз
58'
Р. Джонс
90+2'
Э. Мэйсон-Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Питерборо Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
П. Киосо
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Томпсон
88'
86'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
D. Ajiboye
86'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
76'
Замена
R. De Havilland
️️️️
J. Katongo
75'
Желтая карточка
J. Katongo
Замена
О. Дейл
️️️️
С. Хэмилтон
75'
65'
Замена
Z. Sturge
️️️️
Х. Берроуз
ГОЛ! 2:3!
С. Кэри
64'
61'
Желтая карточка
Д. Найт
ГОЛ! 1:3!
К. Дугалл
Пас отдал
Д. Хасбэнд
60'
58'
ГОЛ! 0:3!
Р. Джонс
Пас отдал
К. Поку
Желтая карточка
К. Дугалл
57'
Замена
К. Дембеле
️️️️
К. Куасси
51'
Замена
М. Экпитета
️️️️
Т. Окли-Бут
51'
47'
ГОЛ! 0:2!
Х. Берроуз
Красная карточка
О. Кейси
46'
45'
+5
Желтая карточка
Х. Берроуз
37'
Пенальти не реализован!
Э. Мэйсон-Кларк
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Поку
Пас отдал
Э. Мэйсон-Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
5
Эктор Киприану
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Гримшоу
2
Томпсон
3
Хасбэнд
28
Пеннингтон
4
Кейси
16
Дугалл
35
Окли-Бут
22
Хэмилтон
14
Кэри
29
Роудс
14
Куасси
3-2-1-1-3
41
Билокапич
10
Мэйсон-Кларк
2
5
Эдвардс
30
Киосо
20
Найт
14
Берроуз
17
Поку
26
Джонс
44
5
Киприану
35
Окли-Бут
21
Экпитета
21
Экпитета
35
Окли-Бут
22
Хэмилтон
19
Дейл
19
Дейл
22
Хэмилтон
14
Куасси
7
Дембеле
7
Дембеле
14
Куасси
2
Томпсон
19
Ловери
19
Ловери
2
Томпсон
14
Берроуз
3
3
14
Берроуз
44
3
Кричлоу
3
Кричлоу
44
2
15
15
2
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
Остались в запасе
Блэкпул
Питерборо Юнайтед
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
44
Fynn Talley
ВР
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Блэкпул - Питерборо Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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