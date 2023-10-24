Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Питерборо Юнайтед
Порт Вейл - Питерборо Юнайтед: обзор матча 24 октября 2023
Порт Вейл
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
14'
Э. Мэйсон-Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Питерборо Юнайтед
90'
+8
Желтая карточка
Р. Кричлоу
83'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Х. Берроуз
83'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
П. Киосо
79'
Желтая карточка
Э. Киприану
76'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
76'
Замена
Z. Sturge
️️️️
Р. Джонс
73'
Желтая карточка
П. Киосо
Замена
Э. Девайн
️️️️
О. Арбластер
70'
Замена
Т. Санг
️️️️
Г. Мэсси
70'
62'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
55'
Желтая карточка
К. Поку
Замена
Д. Плант
️️️️
M. Clark
54'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Р. Лофт
46'
Замена
Д. Дебра
️️️️
К. Балмер
45'
+8
41'
Замена
J. Katongo
️️️️
A. Collins
Желтая карточка
Б. Гэррити
32'
24'
Желтая карточка
A. Collins
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
К. Поку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Итан Числетт
АП
21
Райан Лофт
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
1-3-1-5
1
Рипли
4
Балмер
19
Мэсси
4
Арбластер
14
Ожо
23
Числетт
8
Гэррити
16
Лоу
5
Смит
2
21
Лофт
4-1-2-3
41
Билокапич
30
Киосо
5
Эдвардс
10
Мэйсон-Кларк
20
Найт
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
8
5
Киприану
26
Джонс
4
Балмер
15
Дебра
15
Дебра
4
Балмер
19
Мэсси
10
Санг
10
Санг
19
Мэсси
4
Арбластер
7
Девайн
7
Девайн
4
Арбластер
2
26
Плант
26
Плант
2
21
Лофт
9
Икпеазу
9
Икпеазу
21
Лофт
8
2
2
8
30
Киосо
3
Кричлоу
3
Кричлоу
30
Киосо
26
Джонс
3
3
26
Джонс
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
14
Берроуз
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
14
Берроуз
17
Поку
44
44
17
Поку
Остались в запасе
Порт Вейл
Питерборо Юнайтед
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
44
Fynn Talley
ВР
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Порт Вейл - Питерборо Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Новости команд
Все
Порт Вейл
Питерборо Юнайтед
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+