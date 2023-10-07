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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Блэкпул
Чарльтон - Блэкпул: обзор матча 07 октября 2023
Чарльтон
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Блэкпул
82'
Э. Мэй
83'
К. Блэкетт-Тэйлор
34'
Д. Роудс
70'
К. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Блэкпул
ГОЛ! 2:2!
К. Блэкетт-Тэйлор
83'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мэй
Пас отдал
Ч. Анеке
82'
77'
Замена
А. Морган
️️️️
С. Кэри
77'
Замена
К. Коннолли
️️️️
Д. Томпсон
76'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Дембеле
Желтая карточка
T. Campbell
68'
68'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
66'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ш. Ловери
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Либерн
64'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Л. Уотсон
64'
Замена
Л. Несс
️️️️
L. Jones
64'
Замена
T. Campbell
️️️️
Т. Уотсон
54'
45'
Желтая карточка
Д. Томпсон
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Желтая карточка
С. Тедич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Чарльтон
31
Henry Molyneux
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
4-2-1-3
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
4
Томас
27
Уотсон
15
8
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
9
Тедич
10
Мэй
11
Либерн
4-1-1-2-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
4
Кейси
3
Хасбэнд
2
Томпсон
16
Дугалл
8
Норберн
14
Кэри
22
Хэмилтон
29
Роудс
19
Ловери
5
12
Несс
12
Несс
5
27
Уотсон
7
7
27
Уотсон
8
Уотсон
26
Фрейзер
26
Фрейзер
8
Уотсон
11
Либерн
15
Анеке
15
Анеке
11
Либерн
2
Томпсон
6
Коннолли
6
Коннолли
2
Томпсон
14
Кэри
8
Морган
8
Морган
14
Кэри
19
Ловери
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Ловери
Остались в запасе
Чарльтон
Блэкпул
31
Henry Molyneux
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Грэм Джонс
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
31
Henry Molyneux
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Чарльтон - Блэкпул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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