Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Шрусбери Таун
Оксфорд - Шрусбери Таун: обзор матча 03 октября 2023
Оксфорд
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
17'
Ф. Стивенс
60'
К. Браун
90+6'
Г. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Шрусбери Таун
ГОЛ! 3:0!
Г. Ли
90'
+6
Желтая карточка
J. McEachran
88'
82'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Н. Кенне
Желтая карточка
Т. Гудрем
80'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
73'
Желтая карточка
Г. Ли
71'
Замена
J. McEachran
️️️️
Р. Родригеш
66'
64'
Замена
M. Mata
️️️️
Э. Беннетт
64'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
K. Phillips
64'
Замена
Т. Перри
️️️️
Р. Боумен
63'
Замена
Д. Удо
️️️️
К. Винчестер
ГОЛ! 2:0!
К. Браун
60'
58'
Вторая желтая
Д. Андерсон
47'
Желтая карточка
Д. Андерсон
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стивенс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
3-2-3-1-1
1
2
Стивенс
6
3
Браун
22
Ли
2
Лонг
8
Браннаган
9
Харрис
17
31
Бодин
20
Родригеш
4-1-2-3
20
Мароши
22
Данкли
6
Фланаган
20
Винчестер
22
Андерсон
42
Кенне
17
Беннетт
8
Бейлисс
5
11
12
Боумен
20
Родригеш
20
20
20
Родригеш
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
11
19
Флеминг
19
Флеминг
11
42
Кенне
22
Собовале
22
Собовале
42
Кенне
12
Боумен
8
Перри
8
Перри
12
Боумен
20
Винчестер
23
Удо
23
Удо
20
Винчестер
17
Беннетт
18
18
17
Беннетт
Остались в запасе
Оксфорд
Шрусбери Таун
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Гарри Бургойн
ВР
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Оксфорд - Шрусбери Таун
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Оксфорд
Шрусбери Таун
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+