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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Уиган Атлетик
Бертон Альбион - Уиган Атлетик: обзор матча 03 октября 2023
Бертон Альбион
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
68'
Д. Пауэлл
84'
Д. Пауэлл (П)
44'
Ч. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Беннетт
90'
+3
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
К. Баа
90'
+2
Вторая желтая
Б. Лубала
90'
88'
Желтая карточка
С. Хамфрис
85'
Замена
Т. Осгор
️️️️
О. Рекик
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Пауэлл
84'
75'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Магеннис
75'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Т. Пирс
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Гордон
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пауэлл
68'
65'
Замена
М. Годо
️️️️
К. МакМанаман
57'
Желтая карточка
Ш. Клэр
46'
Замена
Д. Балагизи
️️️️
Б. Адико
44'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Хьюз
Желтая карточка
Д. Гордон
26'
Желтая карточка
Б. Лубала
23'
21'
Желтая карточка
Б. Адико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
14
Джеймс Балагизи
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
2-2-5
15
Крокомб
5
23
Ошиладжа
10
Хелм
15
Лубала
5
Суини
10
Гордон
6
Пауэлл
3
Седдон
22
Хамер
3-1-4-1-1
1
Тикл
4
Хьюз
44
Рекик
46
Пирс
29
Шоу
6
Уоттс
28
Клэр
17
Адико
20
МакМанаман
10
Лэнг
9
Магеннис
14
Баа
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
14
Баа
10
Гордон
10
Беннетт
10
Беннетт
10
Гордон
46
Пирс
2
Сессеньон
2
Сессеньон
46
Пирс
44
Рекик
19
Осгор
19
Осгор
44
Рекик
17
Адико
14
Балагизи
14
Балагизи
17
Адико
9
Магеннис
11
Хамфрис
11
Хамфрис
9
Магеннис
20
МакМанаман
20
Годо
20
Годо
20
МакМанаман
Остались в запасе
Бертон Альбион
Уиган Атлетик
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Бен Амос
ВР
18
Джонни Смит
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
18
Джонни Смит
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бертон Альбион - Уиган Атлетик
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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