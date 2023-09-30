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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Болтон
Порт Вейл - Болтон: обзор матча 30 сентября 2023
Порт Вейл
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Болтон
43'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Болтон
90'
+2
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
80'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
77'
Желтая карточка
Д. Шихан
Замена
Д. Дебра
️️️️
К. Балмер
75'
Замена
Т. Санг
️️️️
Н. Смит
74'
68'
Желтая карточка
А. Морли
65'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Н'Лундулу
64'
Желтая карточка
Д. Айредейл
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Э. Девайн
46'
Желтая карточка
К. Балмер
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чарльз
Пас отдал
А. Морли
Замена
Л. Касс
️️️️
А. Яковитти
25'
Желтая карточка
А. Яковитти
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
2-4-4
1
Рипли
4
Балмер
4
Яковитти
4
Арбластер
7
Девайн
8
Грант
14
Ожо
8
Гэррити
11
26
Плант
5
Смит
3-1-5
1
Бакстер
2
Когли
6
Форрестер
18
Тоал
8
Шихан
15
Айредейл
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
10
Демпси
5
Морли
4
Балмер
15
Дебра
15
Дебра
4
Балмер
4
Яковитти
24
Касс
24
Касс
4
Яковитти
5
Смит
10
Санг
10
Санг
5
Смит
7
Девайн
19
Мэсси
19
Мэсси
7
Девайн
14
3
3
14
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
10
Бедварссон
10
Бедварссон
9
Н'Лундулу
Остались в запасе
Порт Вейл
Болтон
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Порт Вейл - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
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