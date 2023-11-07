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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Бристоль Роверс
Рединг - Бристоль Роверс: обзор матча 07 ноября 2023
Рединг
07.11.2023, вторник, 23:00
Англия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
40'
С. Смит
57'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Бристоль Роверс
90'
+2
Замена
J. Gibbons
️️️️
J. Grant
Желтая карточка
М. Крейг
87'
82'
Желтая карточка
С. Финли
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
С. Смит
81'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
J. Dorsett
81'
72'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
К. Мартин
71'
Замена
Т. Крама
️️️️
Д. Уилсон
Замена
М. Крейг
️️️️
С. Хатчинсон
70'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Х. Вейл
56'
Замена
Л. Богарде
️️️️
Р. Вудс
56'
Замена
Х. Вейл
️️️️
J. Brown
Желтая карточка
С. Хатчинсон
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Смит
Пас отдал
Х. Книббс
40'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Харви Вейл
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
4-1-1-1-3
27
Баттон
17
Идом
6
Эбби
44
Биндон
5
Хатчинсон
8
Сэвидж
10
Уинг
39
Азиз
8
Книббс
28
Смит
3
3-3-4
13
Кокс
26
Тэйлор
6
Уилсон
32
Фрэнд
16
Томас
8
Финли
18
Вудс
10
Коллинз
4
20
18
Мартин
3
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
3
5
Хатчинсон
14
Крейг
14
Крейг
5
Хатчинсон
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
6
Уилсон
4
Крама
4
Крама
6
Уилсон
4
2
2
4
18
Вудс
26
Богарде
26
Богарде
18
Вудс
20
20
Вейл
20
Вейл
20
18
Мартин
27
Маркиз
27
Маркиз
18
Мартин
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Роверс
1
Joel Pereira
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Рединг - Бристоль Роверс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
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