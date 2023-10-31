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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Оксфорд
Линкольн - Оксфорд: обзор матча 31 октября 2023
Линкольн
31.10.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Оксфорд
13'
К. Браун
64'
Л. Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Оксфорд
89'
Желтая карточка
Г. О'Донкор
86'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
Т. Гудрем
86'
Замена
J. McEachran
️️️️
M. McGuane
Замена
D. Duffy
️️️️
Д. Берроуз
79'
73'
Замена
Б. Бодин
️️️️
Р. Родригеш
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Йенсен
Замена
Й. Макама
️️️️
Д. Мандрою
60'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Д. Вейл
60'
Замена
A. Smith
️️️️
Ш. Рауэн
59'
40'
Желтая карточка
Р. Родригеш
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Браун
Пас отдал
К. Браннаган
8'
Замена
С. Миллс
️️️️
С. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
24
Йовон Макама
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
4-3-3
1
Йенсен
23
Рауэн
15
О'Коннор
45
15
Митчелл
2
Берроуз
21
Эрхахон
2
Серенсен
14
Мандрою
27
Вейл
48
Хэмилтон
3-2-4-1
1
2
Лонг
6
3
Браун
2
Стивенс
22
Ли
9
Харрис
8
Браннаган
17
11
Гудрем
20
Родригеш
2
Берроуз
11
11
2
Берроуз
23
Рауэн
12
12
23
Рауэн
27
Вейл
47
Аделакун
47
Аделакун
27
Вейл
14
Мандрою
24
Макама
24
Макама
14
Мандрою
17
20
20
17
2
Лонг
17
Миллс
17
Миллс
2
Лонг
20
Родригеш
31
Бодин
31
Бодин
20
Родригеш
11
Гудрем
19
О'Донкор
19
О'Донкор
11
Гудрем
Остались в запасе
Линкольн
Оксфорд
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Линкольн - Оксфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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