Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Уиган Атлетик
Блэкпул - Уиган Атлетик: обзор матча 02 сентября 2023
Блэкпул
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
4'
Д. Роудс
90+4'
К. Дугалл
89'
Д. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Уиган Атлетик
90'
+9
Желтая карточка
С. Хамфрис
ГОЛ! 2:1!
К. Дугалл
Пас отдал
М. Виртю
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
С. Хамфрис
Замена
О. Дейл
️️️️
А. Морган
82'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Д. Бисли
82'
74'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
М. Смит
70'
Желтая карточка
К. Лэнг
Желтая карточка
М. Виртю
65'
64'
Замена
Д. Смит
️️️️
К. МакМанаман
Замена
М. Виртю
️️️️
Й. Уэйр
63'
59'
Замена
Д. Балагизи
️️️️
Ш. Клэр
52'
Желтая карточка
К. МакМанаман
Желтая карточка
Й. Уэйр
37'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
С. Хэмилтон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
9
Джейк Бисли
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
19
Chris Sze
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-3-1-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
6
Коннолли
3
Хасбэнд
4
Кейси
6
Уэйр
8
Норберн
8
Морган
22
Хэмилтон
29
Роудс
9
Бисли
3-4-1-2
1
Тикл
4
Моррисон
24
Смит
46
Пирс
6
Уоттс
17
Адико
20
МакМанаман
28
Клэр
10
Лэнг
10
Уайк
11
Хамфрис
9
Бисли
16
Дугалл
16
Дугалл
9
Бисли
6
Уэйр
24
Виртю
24
Виртю
6
Уэйр
8
Морган
19
Дейл
19
Дейл
8
Морган
28
Клэр
14
Балагизи
14
Балагизи
28
Клэр
20
МакМанаман
18
Смит
18
Смит
20
МакМанаман
24
Смит
9
Магеннис
9
Магеннис
24
Смит
Остались в запасе
Блэкпул
Уиган Атлетик
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Блэкпул - Уиган Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Новости команд
Все
Блэкпул
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+