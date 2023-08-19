Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Линкольн
Шрусбери Таун - Линкольн: обзор матча 19 августа 2023
Шрусбери Таун
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Линкольн
79'
И. Хэмилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Линкольн
88'
Желтая карточка
Л. Йенсен
Замена
H. Watts
️️️️
Т. Бейлисс
88'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Н. Кенне
82'
80'
Замена
A. Smith
️️️️
И. Хэмилтон
79'
ГОЛ! 0:1!
И. Хэмилтон
Желтая карточка
Д. Андерсон
78'
60'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Д. Мандрою
60'
Замена
B. House
️️️️
Т. Уокер
49'
Желтая карточка
Л. Серенсен
40'
Желтая карточка
Ш. Рауэн
31'
Желтая карточка
П. О'Коннор
Желтая карточка
Д. Шипли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Ben House
ЦФ
3-1-1-5
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
5
23
Удо
12
Боумен
8
Бейлисс
26
Шипли
3-3-4
1
Йенсен
45
15
О'Коннор
23
Рауэн
2
Серенсен
21
Эрхахон
2
Берроуз
10
Уокер
14
Мандрою
48
Хэмилтон
7
42
Кенне
22
Собовале
22
Собовале
42
Кенне
8
Бейлисс
37
37
8
Бейлисс
48
Хэмилтон
12
12
48
Хэмилтон
14
Мандрою
8
Бишоп
8
Бишоп
14
Мандрою
10
Уокер
18
18
10
Уокер
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Линкольн
1
Гарри Бургойн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Шрусбери Таун - Линкольн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Новости команд
Все
Шрусбери Таун
Линкольн
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+