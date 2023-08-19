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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Порт Вейл
Чарльтон - Порт Вейл: обзор матча 19 августа 2023
Чарльтон
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Порт Вейл
10'
Э. Мэй (П)
71'
D. Kanu
55'
J. Wilson
57'
И. Числетт
87'
Ф. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Порт Вейл
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+7
87'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Ожо
Замена
Т. Томас
️️️️
А. Эдун
80'
78'
Замена
Д. Плант
️️️️
К. Грант
78'
Замена
Д. Лоу
️️️️
О. Арбластер
77'
Желтая карточка
О. Арбластер
Замена
Д. Джайесими
️️️️
T. Taylor
72'
ГОЛ! 2:2!
D. Kanu
Пас отдал
К. Блэкетт-Тэйлор
71'
68'
Замена
M. Clark
️️️️
Т. Санг
61'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
И. Числетт
57'
ГОЛ! 1:2!
И. Числетт
Пас отдал
К. Грант
55'
ГОЛ! 1:1!
J. Wilson
Пас отдал
И. Числетт
50'
Желтая карточка
И. Числетт
Желтая карточка
K. Anderson
38'
Желтая карточка
Э. Мэйнард-Брюэр
34'
Желтая карточка
Э. Мэй
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Мэй
10'
9'
Желтая карточка
К. Рипли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
7
Terry Taylor
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
9
Daniel Kanu
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
3
Daniel Jones
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
10
Jack Payne
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
16
Джейсон Лоу
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
4-3-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
2
6
Гектор
5
14
Эдун
15
17
7
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
9
1-1-3-1-4
1
Рипли
4
Яковитти
10
Санг
4
Арбластер
14
Ожо
8
Грант
23
Числетт
5
Смит
11
8
Гэррити
3
14
Эдун
4
Томас
4
Томас
14
Эдун
7
7
Джайесими
7
Джайесими
7
23
Числетт
19
Мэсси
19
Мэсси
23
Числетт
4
Арбластер
16
Лоу
16
Лоу
4
Арбластер
10
Санг
2
2
10
Санг
8
Грант
26
Плант
26
Плант
8
Грант
Остались в запасе
Чарльтон
Порт Вейл
32
Гарри Истед
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Чарльтон - Порт Вейл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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