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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Фехервар
МТК - Фехервар: обзор матча 10 февраля 2024
МТК
10.02.2024, суббота, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
0 : 2
Завершен
Фехервар
15'
T. Vid Tóth
25'
Н. Стефанелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Фехервар
90'
+4
Замена
P. Kovacs
️️️️
С. Шен
Замена
R. Molnár
️️️️
K. NÃ©meth
90'
+2
Замена
Н. Спалек
️️️️
P. Kovács
79'
70'
Замена
M. Berki
️️️️
Н. Стефанелли
70'
Замена
L. Szabo
️️️️
T. Vid Tóth
63'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
M. Katona
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Стефанелли
Пас отдал
Т. Кристенсен
15'
ГОЛ! 0:1!
T. Vid Tóth
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
10
István Bognár
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Фехервар
44
Bence Gergényi
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Фехервар
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
2-5-3
1
Демжен
25
27
25
11
6
Ката
10
22
18
2
11
4-2-1-4
31
Серафимов
33
Беше
4
Шпандлер
44
1
Тот
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
77
34
Стефанелли
71
27
97
Спалек
97
Спалек
27
18
9
9
18
77
10
Кастрати
10
Кастрати
77
34
Стефанелли
17
17
34
Стефанелли
17
Шен
19
19
17
Шен
71
17
17
71
Остались в запасе
МТК
Фехервар
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Остались в запасе
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча МТК - Фехервар
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
6
Офсайды
2
2
Количество передач
554
399
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
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