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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - МТК
Ференцварош - МТК: обзор матча 06 февраля 2024
Ференцварош
06.02.2024, вторник, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
5 : 1
Завершен
МТК
21'
Б. Варга
52'
Б. Варга
53'
Б. Варга
56'
Б. Варга
66'
С. Лончар
32'
I. Bognár
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - МТК
Желтая карточка
М. Бешич
87'
Замена
D. Tavares de Oliveira
️️️️
К. Рамирес
78'
Замена
М. Бешич
️️️️
Х. Майга
78'
69'
Желтая карточка
Н. Спалек
Замена
С. Ммае
️️️️
И. Сиссе
67'
Замена
К. Лизтес
️️️️
Б. Варга
67'
ГОЛ! 5:1!
С. Лончар
Пас отдал
Б. Варга
66'
62'
Замена
Н. Спалек
️️️️
I. Bognár
62'
Замена
M. Jurina
️️️️
Р. Эннин
58'
Замена
М. Косновски
️️️️
Х. Тиам
ГОЛ! 4:1!
Б. Варга
Пас отдал
Маркиньос
56'
ГОЛ! 3:1!
Б. Варга
Пас отдал
С. Лончар
53'
ГОЛ! 2:1!
Б. Варга
52'
Замена
Ч. Макрецкис
️️️️
К. Кодро
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
I. Bognár
ГОЛ! 1:0!
Б. Варга
Пас отдал
Маркиньос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Бернабеш Варга
(К)
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
10
István Bognár
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
54
Dhônata Tavares de Oliveira
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Варга
2
Рамирес
26
Сиссе
2
Уинго
80
Майга
10
Лончар
16
Закариассен
15
Абу Фани
10
Маркиньос
19
Варга
19
Кодро
2-5-3
1
Демжен
25
3
6
Ката
97
10
7
23
Тиам
17
Эннин
22
25
2
Рамирес
54
54
2
Рамирес
26
Сиссе
3
Ммае
3
Ммае
26
Сиссе
80
Майга
17
Бешич
17
Бешич
80
Майга
19
Кодро
25
Макрецкис
25
Макрецкис
19
Кодро
19
Варга
76
Лизтес
76
Лизтес
19
Варга
27
27
23
Тиам
18
Косновски
18
Косновски
23
Тиам
10
97
Спалек
97
Спалек
10
17
Эннин
11
11
17
Эннин
Остались в запасе
Ференцварош
МТК
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Остались в запасе
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ференцварош - МТК
1
1
Всего ударов по воротам
27
2
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
651
240
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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