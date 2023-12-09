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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Дебрецен
МТК - Дебрецен: обзор матча 09 декабря 2023
МТК
09.12.2023, суббота, 15:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
2 : 1
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча МТК - Дебрецен
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
3
10
Офсайды
0
1
Количество передач
150
342
Сейвы
4
0
Точность передач %
72
89
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
0
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
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