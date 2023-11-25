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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Дебрецен
Залаэгерсег - Дебрецен: обзор матча 25 ноября 2023
Залаэгерсег
25.11.2023, суббота, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
1 : 1
Завершен
Дебрецен
38'
Y. Croizet
56'
B. DzsudzsÃ¡k
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Дебрецен
90'
+4
Желтая карточка
J. Oliveira
90'
Замена
M. Tuboly
️️️️
Д. Барань
84'
Замена
А. Романчук
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
84'
Замена
A. Mojžiš
️️️️
Я. Ференчи
Замена
J. Špoljarić
️️️️
A. Mance
80'
Замена
A. Huszti
️️️️
Z. Lesjak
80'
74'
Замена
M. Szécsi
️️️️
Б. Домингес
Замена
G. Mim
️️️️
D. Németh
68'
56'
ГОЛ! 1:1!
B. DzsudzsÃ¡k
46'
Замена
J. Oliveira
️️️️
V. Botond
Желтая карточка
С. Эвангелу
45'
44'
Желтая карточка
V. Botond
ГОЛ! 1:0!
Y. Croizet
Пас отдал
A. Mance
38'
34'
Желтая карточка
Д. Барань
Желтая карточка
A. Mance
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
15
Yohan Croizet
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Vajda Botond
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
4-2-4
32
4
21
41
Эвангелу
4
Варконьи
27
Беди
18
15
9
97
9
4-1-3-2
16
Медьери
29
15
14
Дрешкович
19
Ференчи
15
Лончар
22
19
Домингес
94
Лагатор
77
Барань
10
97
6
6
97
4
18
18
4
9
50
50
9
19
Ференчи
2
2
19
Ференчи
10
3
Романчук
3
Романчук
10
77
Барань
68
68
77
Барань
22
27
27
22
19
Домингес
77
77
19
Домингес
Остались в запасе
Залаэгерсег
Дебрецен
95
Marton Gyurjan
ВР
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Залаэгерсег - Дебрецен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
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1 : 3
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