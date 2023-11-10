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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Залаэгерсег
МТК - Залаэгерсег: обзор матча 10 ноября 2023
МТК
10.11.2023, пятница, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
2 : 0
Завершен
Залаэгерсег
60'
G. Kocsis
78'
Х. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Залаэгерсег
Замена
D. Vadnai
️️️️
N. Antonov
90'
+3
79'
Замена
Т. Тодороски
️️️️
Б. Беди
ГОЛ! 2:0!
Х. Тиам
78'
65'
Замена
J. Špoljarić
️️️️
M. Sajbán
ГОЛ! 1:0!
G. Kocsis
Пас отдал
N. Antonov
60'
44'
Желтая карточка
A. Huszti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
1-5-1-3
1
Демжен
25
97
23
Тиам
7
10
25
22
9
3
2
2-3-5
32
21
41
Эвангелу
18
6
27
Беди
18
15
9
9
33
3
24
24
3
97
Спалек
97
Спалек
27
Беди
30
Тодороски
30
Тодороски
27
Беди
9
50
50
9
Остались в запасе
МТК
Залаэгерсег
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
8
István Soltész
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча МТК - Залаэгерсег
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Информация о матче
Главный судья:
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Залаэгерсег
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
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2022.02.13 21:17
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
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2021.07.15 18:12
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Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
2017.10.05 21:59
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