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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - МТК
Фехервар - МТК: обзор матча 08 октября 2023
Фехервар
08.10.2023, воскресенье, 14:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
3 : 0
Завершен
МТК
45+1'
M. Katona
54'
Ж. Калмар
88'
Ж. Калмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - МТК
Замена
M. Berki
️️️️
L. Szabo
90'
Замена
R. Pinto
️️️️
Ж. Калмар
89'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Калмар
Пас отдал
L. Szabo
88'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
M. Katona
80'
76'
Замена
R. Molnár
️️️️
I. Bognár
Замена
Л. Кастрати
️️️️
А. Чонгваи
68'
62'
Замена
Н. Спалек
️️️️
D. Zsóri
ГОЛ! 2:0!
Ж. Калмар
54'
49'
Замена
G. Kocsis
️️️️
P. Kovács
ГОЛ! 1:0!
M. Katona
45'
+1
43'
Вторая желтая
Х. Тиам
Желтая карточка
Н. Серафимов
40'
Желтая карточка
А. Фиола
34'
19'
Красная карточка
T. KÃ¡dÃ¡r
16'
Желтая карточка
Х. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
10
István Bognár
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
Marcell Berki
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
4-3-4
5
Фиола
33
Беше
44
31
Серафимов
1
Тот
13
Калмар
20
Флорес
17
14
Чонгваи
77
19
Кодро
3-5-2
1
Демжен
4
25
27
22
6
Ката
23
Тиам
10
7
7
7
77
10
Кристенсен
10
Кристенсен
77
13
Калмар
21
21
13
Калмар
14
Чонгваи
10
Кастрати
10
Кастрати
14
Чонгваи
17
17
17
17
7
97
Спалек
97
Спалек
7
27
25
25
27
10
9
9
10
Остались в запасе
Фехервар
МТК
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Фехервар - МТК
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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