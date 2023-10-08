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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Дебрецен
Ференцварош - Дебрецен: обзор матча 08 октября 2023
Ференцварош
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
2 : 2
Завершен
Дебрецен
1'
Маркиньос
18'
С. Ммае
45+4'
V. Botond
64'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Дебрецен
Вторая желтая
К. Лизтес
90'
+5
Желтая карточка
К. Лизтес
90'
+4
90'
Замена
M. Tuboly
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
Желтая карточка
А. Пешич
86'
85'
Желтая карточка
Z. Bévárdi
Замена
О. Квабена
️️️️
К. Закариассен
82'
81'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
Б. Домингес
78'
Желтая карточка
А. Романчук
72'
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Бен Ромдан
70'
Замена
К. Лизтес
️️️️
Маркиньос
69'
64'
ГОЛ! 2:2!
Б. Домингес
Пас отдал
H. Ojediran
57'
Желтая карточка
Д. Барань
Желтая карточка
Г. Уинго
53'
Замена
И. Сиссе
️️️️
С. Ммае
46'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Ч. Макрецкис
46'
46'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
N. Baranyai
46'
Замена
M. Szécsi
️️️️
V. Botond
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
V. Botond
Пас отдал
Б. Домингес
Желтая карточка
С. Ммае
37'
Желтая карточка
М. Абу Фани
36'
ГОЛ! 2:0!
С. Ммае
18'
11'
Желтая карточка
H. Ojediran
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Дебрецен
87
Márk Engedi
ВР
1
Марко Милошевич
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
3-5-1-1
90
Дибус
2
Рамирес
3
Ммае
2
Уинго
15
Абу Фани
18
Зигер
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
25
Макрецкис
10
Маркиньос
19
Варга
3-1-4-2
16
Медьери
29
3
Романчук
19
Ференчи
15
Лончар
8
19
Домингес
22
25
77
Барань
10
3
Ммае
26
Сиссе
26
Сиссе
3
Ммае
25
Макрецкис
21
Ботка
21
Ботка
25
Макрецкис
10
Маркиньос
76
Лизтес
76
Лизтес
10
Маркиньос
16
Закариассен
18
Квабена
18
Квабена
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
8
Пешич
8
Пешич
5
Бен Ромдан
10
68
68
10
19
Домингес
89
Кизиридис
89
Кизиридис
19
Домингес
25
11
11
25
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
22
77
77
22
Остались в запасе
Ференцварош
Дебрецен
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Деян Станкович
87
Márk Engedi
ВР
1
Марко Милошевич
ВР
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Остались в запасе
87
Márk Engedi
ВР
1
Марко Милошевич
ВР
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Ференцварош - Дебрецен
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
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