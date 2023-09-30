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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Ференцварош
МТК - Ференцварош: обзор матча 30 сентября 2023
МТК
30.09.2023, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
1 : 6
Завершен
Ференцварош
12'
I. Bognár
22'
Б. Варга
41'
Маркиньос
55'
Маркиньос
63'
Г. Уинго
86'
М. Абу Фани
90+2'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Ференцварош
90'
+2
ГОЛ! 1:6!
А. Пешич
Пас отдал
Э. Чивич
86'
ГОЛ! 1:5!
М. Абу Фани
78'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
78'
Замена
П. Барат
️️️️
Д. Зигер
78'
Замена
Л. Пашка
️️️️
Ч. Макрецкис
70'
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Бен Ромдан
Замена
Н. Спалек
️️️️
М. Косновски
70'
69'
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
63'
ГОЛ! 1:4!
Г. Уинго
58'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
55'
ГОЛ! 1:3!
Маркиньос
Замена
Z. Stieber
️️️️
K. NÃ©meth
46'
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Маркиньос
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Варга
Пас отдал
М. Абу Фани
ГОЛ! 1:0!
I. Bognár
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
3
Nemanja Antonov
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
2-5-1-2
1
Демжен
25
4
6
Ката
18
Косновски
7
10
23
Тиам
22
18
3
3-5-1-1
90
Дибус
2
Уинго
14
Абена
2
Рамирес
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
16
Закариассен
18
Зигер
10
Маркиньос
19
Варга
3
27
27
3
18
Косновски
97
Спалек
97
Спалек
18
Косновски
18
7
7
18
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
25
Макрецкис
6
Пашка
6
Пашка
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
17
Бешич
17
Бешич
5
Бен Ромдан
18
Зигер
88
Барат
88
Барат
18
Зигер
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
Остались в запасе
МТК
Ференцварош
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча МТК - Ференцварош
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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