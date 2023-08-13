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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Залаэгерсег
Дебрецен - Залаэгерсег: обзор матча 13 августа 2023
Дебрецен
13.08.2023, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
1 : 0
Завершен
Залаэгерсег
84'
А. Кизиридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Залаэгерсег
90'
+2
Желтая карточка
E. Ikoba
ГОЛ! 1:0!
А. Кизиридис
84'
Замена
B. DzsudzsÃ¡k
️️️️
V. Botond
64'
Замена
A. Mance
️️️️
N. Baranyai
64'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
Á. Bódi
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
3-1-5-1
1
Милошевич
15
14
Дрешкович
2
15
Лончар
33
27
19
Домингес
22
25
77
Барань
2-2-5
55
Сенко
4
Мокши
44
18
18
18
9
79
8
23
22
10
10
22
27
89
Кизиридис
89
Кизиридис
27
25
9
9
25
Остались в запасе
Дебрецен
Залаэгерсег
16
Балаж Медьери
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Дебрецен - Залаэгерсег
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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