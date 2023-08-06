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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - МТК
Залаэгерсег - МТК: обзор матча 06 августа 2023
Залаэгерсег
06.08.2023, воскресенье, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 1
Завершен
МТК
3'
M. Sajbán
45+4'
M. Tajti (П)
32'
K. NÃ©meth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - МТК
90'
+4
Желтая карточка
М. Косновски
81'
Замена
R. Molnár
️️️️
D. Bobál
Замена
I. Soltész
️️️️
G. Mim
78'
65'
Желтая карточка
D. Zsóri
58'
Замена
D. Zsóri
️️️️
Z. Stieber
58'
Замена
М. Косновски
️️️️
Х. Тиам
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Tajti
45'
+4
Замена
️️️️
B. Kovács
37'
32'
ГОЛ! 1:1!
K. NÃ©meth
Желтая карточка
O. Safronov
15'
6'
Пенальти не реализован!
N. Antonov
ГОЛ! 1:0!
M. Sajbán
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
6
Михалы Ката
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
8
Norbert Szendrei
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2-4-4
95
4
Мокши
21
11
18
18
6
18
12
9
33
2-4-4
1
Демжен
4
25
23
Тиам
7
10
22
3
7
18
6
Ката
6
8
8
6
23
Тиам
18
Косновски
18
Косновски
23
Тиам
7
7
7
7
4
9
9
4
Остались в запасе
Залаэгерсег
МТК
55
Жомбор Сенко
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
8
Norbert Szendrei
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
55
Жомбор Сенко
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
8
Norbert Szendrei
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Залаэгерсег - МТК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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