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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Црвена Звезда
Спартак Сб - Црвена Звезда: обзор матча 16 декабря 2023
Спартак Сб
16.12.2023, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Црвена Звезда
55'
A. Todoroski
53'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Црвена Звезда
Замена
М. Мийич
️️️️
A. Todoroski
81'
78'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
В. Убипарип
️️️️
О. Мудрински
76'
69'
Замена
М. Стаменич
️️️️
А. Катай
63'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Ш. Ндиайе
ГОЛ! 1:1!
A. Todoroski
Пас отдал
Л. Биелович
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Катай
Пас отдал
К. Гуелор Канга
Замена
Й. Лукич
️️️️
А. Джурасович
50'
41'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
Н. Чаласан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
22
Miloš Tošeski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
33
Юг Станоев
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
11
N. Knezevic
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Спартак Сб
24
Благое Джураш
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
2-1-4-3
1
Вулич
15
Чаласан
5
44
Видакович
22
10
28
Биелович
5
Джурасович
9
Мудрински
21
Бабич
33
Станоев
4-2-2-2
18
Глазер
18
Неделькович
15
Драгович
25
Спайич
23
Родич
8
Канга
16
Ин Бом
11
Миятович
10
Катай
27
Ндиайе
11
10
14
Мийич
14
Мийич
10
9
Мудрински
14
Убипарип
14
Убипарип
9
Мудрински
5
Джурасович
4
Лукич
4
Лукич
5
Джурасович
10
Катай
6
Стаменич
6
Стаменич
10
Катай
27
Ндиайе
99
Олаинка
99
Олаинка
27
Ндиайе
16
Ин Бом
11
Крассо
11
Крассо
16
Ин Бом
Остались в запасе
Спартак Сб
Црвена Звезда
24
Благое Джураш
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
24
Благое Джураш
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Спартак Сб - Црвена Звезда
1
1
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
154
292
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
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