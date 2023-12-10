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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Нови Пазар
ИМТ Белград - Нови Пазар: обзор матча 10 декабря 2023
ИМТ Белград
10.12.2023, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Нови Пазар
46'
M. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Нови Пазар
90'
+5
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
V. Radočaj
90'
+4
Желтая карточка
М. Гордич
89'
87'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
N. Karaklajić
87'
Замена
K. Abrahams
️️️️
A. Cisse
Желтая карточка
Z. Lambulić
81'
80'
Желтая карточка
О. Файед
66'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
M. Ergelaš
50'
Замена
J. Jo
️️️️
M. Momcilovic
ГОЛ! 1:0!
M. Luković
46'
44'
Желтая карточка
N. Karaklajić
Желтая карточка
А. Зуев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
22
Адем Льяич
АП
13
A. Cisse
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
4-3-1-2
51
Гордич
7
22
26
93
5
22
27
17
Зуев
25
45
3-3-1-3
1
55
74
Файед
27
Аннан
22
14
10
22
Льяич
9
44
Щепович
13
14
21
21
14
9
8
Сирьяк
8
Сирьяк
9
13
34
34
13
10
77
Богдановски
77
Богдановски
10
Остались в запасе
ИМТ Белград
Нови Пазар
12
Aleksandar Knežević
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча ИМТ Белград - Нови Пазар
4
3
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
212
289
Сейвы
0
2
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
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