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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Спартак Сб
ИМТ Белград - Спартак Сб: обзор матча 24 ноября 2023
ИМТ Белград
24.11.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Спартак Сб
79'
Ю. Станоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Спартак Сб
Замена
C. Shedrack
️️️️
N. Glišić
82'
Замена
N. Kodžić
️️️️
U. Stamenić
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Станоев
Пас отдал
Л. Биелович
79'
Замена
В. Убипарип
️️️️
О. Мудрински
72'
Замена
В. Видакович
️️️️
M. Tošeski
Замена
V. Živojinović
️️️️
А. Зуев
57'
Желтая карточка
V. Kijevčanin
38'
12'
Желтая карточка
A. Todoroski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Nikola Vukić
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
5
Dejan Kerkez
(К)
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
10
Andrej Todoroski
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
9
Огнен Мудрински
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
44
Владан Видакович
ОП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
4-4-1-1
51
Гордич
7
93
22
23
22
27
40
5
17
Зуев
45
3-3-4
1
Вулич
5
15
Чаласан
33
Прийович
10
22
14
Мийич
26
33
Станоев
21
Бабич
9
Мудрински
40
29
29
40
17
Зуев
7
7
17
Зуев
7
14
14
7
22
44
Видакович
44
Видакович
22
9
Мудрински
14
Убипарип
14
Убипарип
9
Мудрински
Остались в запасе
ИМТ Белград
Спартак Сб
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
45
Filip Manojlović
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Остались в запасе
45
Filip Manojlović
ВР
34
Aleksa Đurasović
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча ИМТ Белград - Спартак Сб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
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