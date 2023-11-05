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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Железничар
Войводина - Железничар: обзор матча 05 ноября 2023
Войводина
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Железничар
12'
R. Milosavljevic
14'
А. Вуканович
63'
D. Susnjar
76'
I. Lakićević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Железничар
90'
Замена
М. Гайич
️️️️
D. Pantelić
Замена
С. Вукич
️️️️
A. Kajević
89'
Желтая карточка
I. Jeličić
85'
80'
Замена
S. Purtić
️️️️
A. Đorđević
80'
Замена
С. Йованович
️️️️
D. Susnjar
76'
ГОЛ! 2:2!
I. Lakićević
Пас отдал
S. Hajdin
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Вуканович
73'
Замена
A. Kajević
️️️️
У. Николич
69'
63'
ГОЛ! 2:1!
D. Susnjar
Пас отдал
V. Stankovic
ГОЛ! 2:0!
А. Вуканович
Пас отдал
У. Николич
14'
ГОЛ! 1:0!
R. Milosavljevic
Пас отдал
Ф. Малбашич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Михайло Иванович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
15
Дамьян Крайсник
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
1-2-1-5
25
Царевич
5
Црномаркович
72
Николич
22
29
Малбашич
10
Зукич
88
8
Джорджевич
49
Радулович
9
Вуканович
3-3-4
89
33
33
44
10
14
18
26
6
14
17
9
Вуканович
9
Иванович
9
Иванович
9
Вуканович
9
Вукич
9
Вукич
72
Николич
10
10
72
Николич
10
55
Гайич
55
Гайич
10
14
22
22
14
9
Романич
9
Романич
14
90
Йованович
90
Йованович
14
Остались в запасе
Войводина
Железничар
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Aleksandar Stanković
ВР
15
Дамьян Крайсник
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
15
Дамьян Крайсник
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Войводина - Железничар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Информация о матче
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