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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Вождовац
Партизан - Вождовац: обзор матча 29 октября 2023
Партизан
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Вождовац
54'
К. Северина
56'
Г. Жахид
84'
М. Салданья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Вождовац
Замена
Н. Трифунович
️️️️
Г. Жахид
87'
Замена
С. Баждар
️️️️
М. Салданья
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Салданья
84'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Натхо
71'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
70'
60'
Замена
R. Vilca
️️️️
Б. Ващук
60'
Замена
N. Vujanović
️️️️
M. Nešković
ГОЛ! 2:0!
Г. Жахид
Пас отдал
Б. Натхо
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Северина
Пас отдал
Б. Натхо
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
3-1-2-4
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
11
Жахид
10
Натхо
2
Стойкович
20
Салданья
34
Северина
6
2-4-4
1
33
5
6
Матич
8
Йочич
77
33
13
11
59
Ващук
7
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
20
Салданья
9
Баждар
9
Баждар
20
Салданья
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
11
Жахид
32
Трифунович
32
Трифунович
11
Жахид
77
70
70
77
59
Ващук
25
25
59
Ващук
Остались в запасе
Партизан
Вождовац
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
Главный тренер
Гордан Петрич
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Партизан - Вождовац
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Информация о матче
Главный судья:
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