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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Войводина
Чукарички - Войводина: обзор матча 29 октября 2023
Чукарички
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Войводина
85'
Л. Сингх
13'
Д. Зукич
16'
А. Вуканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Войводина
ГОЛ! 1:2!
Л. Сингх
85'
81'
Замена
A. Kajević
️️️️
M. Índio
Желтая карточка
В. Роган
76'
Замена
С. Адетунджи
️️️️
Л. Аджич
76'
Замена
Л. Сингх
️️️️
M. Docić
76'
67'
Замена
С. Вукич
️️️️
А. Вуканович
Желтая карточка
M. Docić
55'
54'
Желтая карточка
Д. Зукич
46'
Замена
У. Николич
️️️️
А. Радулович
45'
+5
Желтая карточка
L. Rosic
Замена
Đ. Ivanović
️️️️
A. Janković
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Вуканович
Пас отдал
N. Campbell
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зукич
Пас отдал
А. Радулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Nenad Filipovic
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
2-1-5
30
15
Суботич
9
Аджич
5
9
14
Ковач
45
40
3-1-1-5
25
Царевич
13
Бьекович
33
5
Црномаркович
25
29
Малбашич
9
Вуканович
11
10
Зукич
49
Радулович
8
Джорджевич
40
9
9
40
5
11
Сингх
11
Сингх
5
9
Аджич
31
Адетунджи
31
Адетунджи
9
Аджич
49
Радулович
72
Николич
72
Николич
49
Радулович
9
Вуканович
9
Вукич
9
Вукич
9
Вуканович
25
10
10
25
Остались в запасе
Чукарички
Войводина
1
Filip Samurović
ВР
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
33
Стефан Букинац
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
1
Filip Samurović
ВР
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Чукарички - Войводина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
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Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Информация о матче
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