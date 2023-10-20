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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Чукарички
Нови Пазар - Чукарички: обзор матча 20 октября 2023
Нови Пазар
20.10.2023, пятница, 18:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Чукарички
81'
M. Obradovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Чукарички
Желтая карточка
R. Floro
86'
85'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
Đ. Ivanović
ГОЛ! 1:0!
M. Obradovic
Пас отдал
С. Сума
81'
Желтая карточка
U. Lazić
79'
Желтая карточка
J. Jo
79'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
Ф. Сирьяк
79'
Замена
M. Obradovic
️️️️
М. Щепович
59'
Замена
С. Сума
️️️️
А. Льяич
59'
Желтая карточка
A. Cisse
57'
Замена
N. Karaklajić
️️️️
F. Knežević
46'
44'
Желтая карточка
С. Адетунджи
Желтая карточка
E. Azemović
30'
25'
Желтая карточка
В. Роган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Uroš Lazić
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Марко Щепович
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
40
Aleksa Janković
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
1-3-1-5
1
55
21
80
22
22
Льяич
22
24
13
8
Сирьяк
44
Щепович
2-2-5
22
Враньеш
15
Суботич
9
9
Аджич
19
Роган
5
45
14
44
22
Льяич
20
Сума
20
Сума
22
Льяич
44
Щепович
91
91
44
Щепович
8
Сирьяк
77
Богдановски
77
Богдановски
8
Сирьяк
80
9
9
80
9
10
10
9
Остались в запасе
Нови Пазар
Чукарички
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
40
Aleksa Janković
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
40
Aleksa Janković
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Нови Пазар - Чукарички
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
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