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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - ТСЦ Бачка Топола
Вождовац - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 21 октября 2023
Вождовац
21.10.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
90+2'
B. Burmaz (П)
65'
С. Йованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - ТСЦ Бачка Топола
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Burmaz
90'
+2
83'
Замена
Н. Кувельич
️️️️
И. Джаковац
Замена
F. Antonijević
️️️️
N. Đuričić
78'
76'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Йованович
75'
Замена
П. Станич
️️️️
М. Раконьяц
Замена
J. Flemmings
️️️️
N. Vujanović
74'
Замена
R. Vilca
️️️️
M. Nešković
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Йованович
Пас отдал
И. Джаковац
Желтая карточка
N. Đuričić
60'
42'
Желтая карточка
И. Джаковац
29'
Желтая карточка
Н. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Вождовац
1
Vladan Đekić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
14
Петар Станич
АП
18
Урош Милованович
ЦФ
3-5-2
1
24
Джурджевич
5
33
70
6
Матич
8
Йочич
77
33
6
11
3-2-2-2-1
30
Илич
17
Антонич
4
Крстич
44
Стойич
44
Цветкович
3
Петрович
7
Радин
35
Джаковац
8
Йованович
27
Пантович
77
Раконьяц
33
27
27
33
77
25
25
77
70
7
7
70
35
Джаковац
33
Кувельич
33
Кувельич
35
Джаковац
77
Раконьяц
14
Станич
14
Станич
77
Раконьяц
8
Йованович
32
Чиркович
32
Чиркович
8
Йованович
Остались в запасе
Вождовац
ТСЦ Бачка Топола
1
Vladan Đekić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
1
Vladan Đekić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Вождовац - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
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