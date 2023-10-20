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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Партизан
Спартак Сб - Партизан: обзор матча 20 октября 2023
Спартак Сб
20.10.2023, пятница, 21:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Партизан
70'
С. Маркович
77'
Г. Жахид
81'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Партизан
81'
ГОЛ! 0:3!
М. Салданья
Пас отдал
К. Северина
Замена
М. Мийич
️️️️
M. Tošeski
81'
Замена
О. Мудрински
️️️️
В. Убипарип
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жахид
Пас отдал
Н. Николич
74'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Б. Натхо
70'
ГОЛ! 0:1!
С. Маркович
Пас отдал
Н. Николич
Замена
В. Прийович
️️️️
S. Tanasijević
65'
65'
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
63'
Желтая карточка
Б. Натхо
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
F. Kanoute
22'
Желтая карточка
F. Kanoute
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
2-1-4-3
1
Вулич
15
Чаласан
5
44
Видакович
28
Биелович
5
Джурасович
22
10
33
Станоев
26
14
Убипарип
3-1-3-3
1
Йованович
6
Илич
15
Маркович
5
Антич
17
Белич
15
Калулу
10
Натхо
11
Жахид
6
2
Стойкович
20
Салданья
26
33
Прийович
33
Прийович
26
22
14
Мийич
14
Мийич
22
14
Убипарип
9
Мудрински
9
Мудрински
14
Убипарип
10
Натхо
19
Шчекич
19
Шчекич
10
Натхо
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
6
23
Николич
23
Николич
6
Остались в запасе
Спартак Сб
Партизан
12
Марин Дулич
ВР
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
14
Велько Йочич
ЦП
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Спартак Сб - Партизан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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