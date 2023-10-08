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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Спартак Сб
ТСЦ Бачка Топола - Спартак Сб: обзор матча 08 октября 2023
ТСЦ Бачка Топола
08.10.2023, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Спартак Сб
53'
В. Убипарип
66'
A. Todoroski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Спартак Сб
90'
+1
Желтая карточка
S. Tanasijević
83'
Замена
О. Мудрински
️️️️
В. Убипарип
Замена
Н. Петрович
️️️️
Б. Шош
83'
79'
Замена
В. Йочич
️️️️
A. Todoroski
78'
Желтая карточка
В. Убипарип
66'
ГОЛ! 0:2!
A. Todoroski
Замена
С. Йованович
️️️️
П. Станич
66'
Замена
М. Вулич
️️️️
А. Чиркович
66'
65'
Замена
Й. Лукич
️️️️
М. Мийич
53'
ГОЛ! 0:1!
В. Убипарип
Пас отдал
М. Мийич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
33
Юг Станоев
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
3
Владимир Виторович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
4-2-3-1
30
Илич
15
Калушич
4
Крстич
44
Стойич
77
Влалукин
33
Кувельич
35
Джаковац
88
Шош
14
Станич
32
Чиркович
27
Пантович
1-1-5-3
1
Вулич
15
Чаласан
44
Видакович
14
Мийич
10
5
Джурасович
28
Биелович
22
14
Убипарип
26
33
Станоев
88
Шош
3
Петрович
3
Петрович
88
Шош
32
Чиркович
10
Вулич
10
Вулич
32
Чиркович
14
Станич
8
Йованович
8
Йованович
14
Станич
10
14
Йочич
14
Йочич
10
14
Мийич
4
Лукич
4
Лукич
14
Мийич
14
Убипарип
9
Мудрински
9
Мудрински
14
Убипарип
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Спартак Сб
1
Никола Шимич
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
12
Марин Дулич
ВР
3
Владимир Виторович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
3
Владимир Виторович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Спартак Сб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
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